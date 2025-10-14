Quais as diferenças entre cessar-fogo, armistício e acordo de paz

Cessar-fogo entre Hamas e Israel foi celebrado no Egito SAUL LOEB / AFP

O acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que permitiu a libertação dos reféns do dia 7 de outubro de 2023 em troca de prisioneiros palestinos é um cessar-fogo. Não é um armistício e, muito menos, um tratado de paz. Por isso, é tão frágil e sujeito a quebras frequentes — de um lado e outro. Aliás, no caso do conflito atual nem os atuais beligerantes estavam no momento da celebração do cessar-fogo em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Do ponto de vista do Direito Internacional há diferenças importantes.

O cessar-fogo significa a suspensão temporária e geralmente unilateral ou bilateral das hostilidades, podendo ser formal ou informal. Pode durar horas, dias ou semanas, e não exige necessariamente um acordo formal. Normalmente, tem caráter humanitário, para permitir retirada de civis, entrada de ajuda médica ou troca de prisioneiros. É o caso de Gaza. Mas não encerra a guerra.

Embora parecido, porque também não encerra o conflito, um armistício é um acordo formal que interrompe o uso da força de forma mais duradoura. Costuma ter cláusulas detalhadas sobre zonas desmilitarizadas, movimentação de tropas, observadores internacionais. Um dos exemplos mais conhecidos é o da Guerra da Coreia, que permitiu o fim das hostilidades, em 1953, mas não acabou com a guerra. Por isso, se diz que, tecnicamente, os dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul, ainda estão em guerra, mesmo 72 anos depois. Tudo porque não houve um acordo de paz.

Leia Mais Herói ou vilão: o futuro político de Netanyahu depois da libertação dos reféns

Só um tratado de paz encerra o estado de guerra entre forças beligerantes (com exceção de rendição de um dos lados, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo). O acordo supõe negociações complexas e compromissos de longo prazo. Pode incluir cláusulas sobre justiça de transição, reparações, desarmamento, eleições, reconstrução e garantias de não repetição. Exige reconhecimento mútuo entre as partes, às vezes envolvendo mudanças territoriais ou constitucionais.