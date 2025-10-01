Programa Bolsa-Atleta de Porto Alegre oferece 20 vagas de até R$ 3 mil 

Projeto atende às modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas. sutadimages / stock.adobe.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A prefeitura de Porto Alegre abriu, nesta quarta-feira (1º), as inscrições para o programa Bolsa-Atleta 2026. O programa oferece 20 vagas, com benefícios de R$ 370 mensais para competições estaduais, R$ 1 mil para as nacionais e R$ 3 mil para as internacionais. Entre os critérios de avaliação estão as conquistas dos candidatos em competições.

As inscrições vão até dia 15. Das 20 vagas, cinco são para atletas de nível internacional, outras cinco para o cenário nacional e dez para o estadual. Do total, seis vagas serão destinadas a paratletas, e duas, a atletas com Cadastro Único (CadÚnico).

Leia Mais Com cerveja e vinho da Capital, prefeitura participa de feira de turismo em Buenos Aires

O projeto atende às modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas, que devem ser reconhecidas ou vinculadas ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), ao Comitê Olímpico Internacional (COI) e ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Porto Alegre ressalta que os atletas contemplados não têm vínculo empregatício com a prefeitura, mas devem prestar contas mensalmente sobre o uso dos recursos.