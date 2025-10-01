Prefeitura amplia jornada de 12 horas para mais 50 escolas de educação infantil

A ordem de serviço para a ampliação foi assinada pelo prefeito Sebastião Melo nesta quarta-feira (1º). Filipi Karam / PMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Mais de 5,2 mil alunos de 50 escolas parceiras de educação infantil em Porto Alegre passarão a ser atendidos por 12 horas diárias. Com a medida, 5.237 bebês e crianças de zero a 5 anos poderão contar com o horário estendido, das 7h às 19h.

Segundo o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, o investimento da prefeitura é de R$ 1,6 milhão mensais. Antes, outras 58 escolas parceiras já ofereciam essa jornada. A ordem de serviço para a ampliação foi assinada pelo prefeito Sebastião Melo nesta quarta-feira (1º).

A pasta ressalta que a adesão ao horário ampliado é opcional, ficando a cargo dos pais ou responsáveis. Atualmente, as 42 escolas próprias de educação infantil do município já funcionam em período de 12 horas.

— Todas as ampliações passam a valer a partir de hoje! Mais tempo das crianças na escola é a garantia de segurança, alimentação saudável e desenvolvimento pleno — explicou o secretário.

Serão beneficiadas unidades localizadas em bairros como Agronomia, Azenha, Belém Novo, Belém Velho, Boa Vista, Camaquã, Cavalhada, Cidade Baixa, Cristal, Farrapos, Glória, Hípica, Ipanema, Jardim Carvalho, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Morro Santana, Navegantes, Nonoai, Partenon, Passo das Pedras, Restinga, Rubem Berta, Santa Rosa de Lima, Santa Tereza, Sarandi, Serraria, Vila Jardim, Vila João Pessoa, Vila Nova e Vila São José.