Possível voo direto de Porto Alegre para Roma volta a ser debatido na Itália

Cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e o embaixador do Brasil no país europeu, Renato Mosca de Souza. Arquivo Pessoal / Divulgação

Antigo sonho dos gaúchos, de descendentes de italianos e amantes das belezas e da farta culinária do país europeu, a possibilidade de um voo direto entre Porto Alegre e Roma voltou a ser tema de debate entre autoridades.

A ideia foi discutida nesta sexta-feira (3) entre o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e o embaixador do Brasil no país europeu, Renato Mosca de Souza. Valerio visitou a representação diplomática brasileira em Roma, no belo Palazzo Pamphili, na capital italiana.

Uma rota direta entre Porto Alegre e Roma é estratégica para impulsionar o intercâmbio comercial, turístico e institucional entre os dois países, e tem o apoio de empresários de peso, como Erasmo Carlos Battistella, presidente da Câmara de Comércio Italiana no RS.

Leia Mais Erasmo Battistella é eleito presidente da Câmara de Comércio Italiana do RS

O assunto também será uma das pautas de uma missão de empresários e representantes do governo gaúcho, prevista para início do ano que vem. Na ocasião será apresentado o álbum comemorativo dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, realizado pela Universidade de Caxias do Sul, com a presença do reitor, professor Gelson Rech.

Leia Mais Consulado Geral da Itália compra nova sede em Porto Alegre

Durante o encontro entre os dois diplomatas, em Roma, foi abordada ainda a inauguração da nova sede do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre, prevista para março de 2026. Os dois também discutiram o fortalecimento da cooperação internacional entre as Defesas Civis da Itália e do Rio Grande do Sul, com foco na prevenção e gestão de desastres naturais.

— Essa missão será um marco nas relações entre a Itália e o Rio Grande do Sul, consolidando parcerias estratégicas em áreas como economia, cultura e proteção civil — afirmou Caruso.