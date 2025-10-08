Portugal doa medicamento ao Brasil para tratar intoxicação por metanol

Ampolas de fomepizol injetável já foram enviadas para o país. Yasin AKGUL / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O governo de Portugal anunciou, na noite desta terça-feira (7), a doação ao Brasil de um medicamento para o tratamento de vítimas de intoxicação por metanol. As ampolas de fomepizol injetável já foram enviadas para o país.

Segundo o governo português, a operação envolveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Saúde, a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) e o Instituto Camões.

"Portugal espera que a doação contribua para superar a situação de emergência de saúde pública que aquele Estado-membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) enfrenta e, sobretudo, para diminuir o número de vítimas mortais", diz um trecho da nota divulgada pelo governo.

Nesta quarta-feira (8), o Rio Grande do Sul teve o primeiro caso de intoxicação por metanol confirmado. A contaminação, no entanto, teria ocorrido a partir do consumo de uma bebida alcoólica em São Paulo (SP).