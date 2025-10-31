Porto Alegre terá mostra sobre experiências exitosas em saúde da população negra

Celebração da formatura da 10ª turma de promotores da saúde da população negra. Cristine Rochol / PMPA

A 1ª Mostra Municipal de Experiências Exitosas em Saúde da População Negra será realizada na terça (4) e quarta-feira (5), em Porto Alegre.

O objetivo é valorizar e divulgar experiências e práticas exitosas desenvolvidas por profissionais, serviços de saúde, universidades, movimentos sociais e conselhos, que promovem o enfrentamento do racismo institucional e o fortalecimento do cuidado integral a esse público.

A programação inclui mesas temáticas, painéis, apresentações culturais, exposição fotográfica, feira afroempreendedora e rodas de conversa. Entre os destaques estão a mesa principal “Sementes de Equidade: A História Viva da Política de Saúde da População Negra em Porto Alegre”, o Painel de Indicadores em Saúde da População Negra, além de formatura da turma do curso Promotores em Saúde da População Negra.

— A mostra é um marco histórico para o município, celebrando uma trajetória de luta, construção e compromisso com a equidade racial no Sistema Único de Saúde — afirma a coordenadora de Políticas Públicas de Saúde da SMS, Gisele Martins Gomes.

O evento ocorre das 9h às 17h, no NAU Live Spaces (Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 1308, bairro São Geraldo, na Capital) e tem entrada gratuita. Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, a mostra marca os 15 anos da Política de Saúde da População Negra em Porto Alegre.

Veja aqui a íntegra da programação.