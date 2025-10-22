Porto Alegre terá "aulão" gratuito preparatório para o Enem

Datas de aplicação do Enem 2025 são 9 de novembro e 16 de novembro. Leonidas / stock.adobe.com

A Prefeitura de Porto Alegre promoverá, no dia 2 de novembro, o "Baita Aulão", uma revisão gratuita para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O objetivo é ampliar o acesso ao conteúdo do exame para jovens em situação de vulnerabilidade social da Capital.

O evento oferecerá revisão de matérias, dicas de redação, estratégias para a prova, orientações sobre preparo emocional e também suporte psicológico e social aos participantes.

A programação inclui revisão por área de conhecimento — com aulas expositivas e interativas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação —, resolução de questões de edições anteriores, dicas de redação, debates sobre temas atuais para estimular o senso crítico e a consciência social, e suporte pedagógico.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Smed), a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Humano, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, a Central Única das Favelas (CUFA) e a GG Concursos.