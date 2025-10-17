Porto Alegre lança ação para reduzir fila para exames de colonoscopia pelo SUS

Câncer colorretal, também conhecido como câncer de intestino, é uma das principais causas de morte por câncer no mundo. Félix Zucco / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Diante de uma fila de mais de 20 mil pessoas aguardando por exames de colonoscopia em Porto Alegre, a prefeitura lançou um edital em busca de mais prestadores de serviço para a realização dos procedimentos. A iniciativa visa captar, inicialmente, R$ 250 mil para esse fim.

O objetivo da Secretaria de Saúde, além de reduzir filas, é credenciar instituições interessadas em prestar o serviço de forma complementar à rede municipal. Atualmente, a tabela do SUS estabelece um repasse de apenas R$ 112,66 por colonoscopia, valor que dificulta a expansão da oferta. Com o novo edital, o município poderá garantir o pagamento de R$ 681,65 por exame — valor de referência de mercado e mais compatível com o custo real do procedimento.

O câncer colorretal, também conhecido como câncer de intestino, é uma das principais causas de morte por câncer no mundo. A colonoscopia é considerada o exame padrão-ouro para o rastreamento e a detecção precoce da doença. Quando o diagnóstico é feito nas fases iniciais, as chances de cura chegam a 90%. O objetivo da chamada pública é credenciar o maior número possível de interessados, ampliando o acesso da população ao exame.