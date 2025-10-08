Porto Alegre atinge maior índice da história de crianças alfabetizadas até o 2º ano

A série é usada como base para avaliar o índice de alfabetização, ou seja, crianças que sabem ler e escrever. Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre registrou o maior índice histórico de crianças alfabetizadas até o 2º ano do Ensino Fundamental. Em setembro, a capital alcançou a taxa de 63% de crianças leitoras, superando o patamar anterior de 40% – que era o maior já registrado desde o início da série histórica, em 2016. O 2º ano é usado como base para avaliar o índice de alfabetização, ou seja, crianças que sabem ler e escrever.

Além do avanço no 2º ano, a rede municipal comemora os resultados entre os alunos do 1º ano: 47% das crianças já estão lendo. A avaliação, realizada em meados de setembro, incluiu também testes de matemática.

Em matemática, os alunos do 1º ano evoluíram de 81% de proficiência em julho para 91% em setembro. Já os estudantes do 2º ano registraram crescimento mais modesto, passando de 58% para 60%.

Segundo a pasta, os resultados refletem a qualificação do Programa Alfabetiza+POA, que oferece bolsas de aperfeiçoamento a professores e supervisores e aplica uma metodologia focada no desenvolvimento da leitura. De acordo com o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, a meta é chegar a 2028 com 75% das crianças alfabetizadas até o 2º ano.