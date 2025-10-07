Por que Trump não merece ganhar o Nobel da Paz

Presidente americano adotou política menos intervencionista, mas, internamente, tem prego divisões. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump anda bem ocupado nesta semana - e as relações com o Brasil, ao contrário do que faz parecer, por aqui o telefonema a Lula, é talvez a menor das suas preocupações.

Ok, você deve pensar que ele deve estar mais ocupado com a inflação alta, a previsão de baixo crescimento econômico dos EUA em 2025, a paralisação do governo ("shutdown") e o andamento das negociações entre Israel e o Hamas em Sharm el-Sheikh.

Certo que sim. Mas nada tira mais o sono de Trump do que a escolha do Comitê Norueguês do Nobel.

Egocêntrico elevado a enésima potência, o presidente americano conta as horas para o dia 10, data do anúncio do Nobel da Paz. Até lá, observa um a um os laureados em outras categorias serem elevados ao panteão dos imortais da humanidade.

Mas Trump merece o Nobel da Paz? Vejamos suas chances. Muito antes de os terroristas do Hamas atacarem Israel, há exatos dois anos, o presidente americano, então em seu primeiro mandato, buscava a normalização das relações diplomáticas entre Israel e países árabes. Os chamados Acordos de Abraão foram fechados com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos - a Arábia Saudita, berço do Islã, estava bem próximo, mas o diálogo foi dinamitado pelo massacre de 7 de outubro de 2023.

Há um comparativo histórico: Jimmy Carter recebeu o Nobel em 2002 em parte devido a sua mediação entre Israel e Egito, os Acordos de Camp David, de 1978.

Trump também não iniciou guerras em larga escala - como George W. Bush, por exemplo. Mas pesa contra ele o fato de ter atacado diretamente dois países soberanos: o Iraque, em janeiro de 2020 (para matar o general iraniano Qassem Soleimani), e o Irã, em 2025, para neutralizar instalações nucleares dos aiatolás.

Trump e seus apoiadores propagam a narrativa de que o presidente americano é um "encerrador" de guerras - seu próprio lema "MAGA" (Make America Great Again) representa, em tese, um governo menos intervencionista. Mas, nesse caso, o que pesa mais a seu favor é o esforço para um cessar-fogo entre Israel e Hamas (mesmo que com um plano cheio de lacunas), iniciativas como as conversas com Vladimir Putin e Volodimir Zelensky (em separado). Vale lembrar que, no primeiro mandato, Trump abriu um diálogo direto - e inédito - com o ditador norte-coreano Kim Jong-un e anunciou a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Ainda que, no primeiro caso, não tenha ocorrido nenhum desarmamento efetivo e, no segundo, a retirada dos militares (caótica, diga-se de passagem) tenha sido comandada por Joe Biden.