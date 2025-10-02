Por que o Natal é comemorado em outubro na Venezuela?

Comemorações iniciaram nesta quarta-feira (1º) em várias localidades do país. FEDERICO PARRA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Venezuela iniciou nesta quarta-feira (1º) as comemorações de Natal. A antecipação do feriado foi anunciada pelo presidente Nicolás Maduro ainda em setembro, que justificou a medida como uma forma de "defender a felicidade" da população.

A decisão deste ano ocorre em meio a uma escalada nas tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos. Para parte da população e analistas internacionais, a prática de antecipar o Natal é vista como uma estratégia para desviar a atenção das crises política e econômica as quais o país enfrenta.

Aliás, esta não é a primeira vez que o governo antecipa as celebrações. A primeira ocorrência foi em 2013, quando o país enfrentava uma crise econômica e um período de luto após a morte do ex-presidente Hugo Chávez.

Desde então, a antecipação se repetiu em outros anos. Em 2020, por exemplo, o Natal foi adiantado enquanto a população lidava com os desafios da pandemia de Covid-19.