Por que o aparecimento de um mosquito na Islândia deveria nos preocupar

As praias paradisíacas da Islândia.

Mesmo às vésperas da COP30, uma notícia repercutiu pouco por aqui. Mas me chamou muito atenção como um aspecto aparentemente pueril pode representar grandes mudanças.

Vejamos: a Islândia era o único país sem mosquitos. O clima gelado e a falta de água parada mantinham o país livre desses insetos, mas o aquecimento global mudou o jogo.

Na semana passada, a imprensa europeia publicou que os primeiros exemplares foram encontrados em Kjós, um vale glaciar ao sudoeste de Reykjavik, capital do país.

Os insetos foram enviados ao Instituto Islandês de História Natural, onde foi confirmada a identificação: eram da espécie Culiseta annulata, comum na Europa e no norte da África, e uma das poucas capazes de sobreviver ao inverno.

Mas por que isso deveria nos preocupar? Ora, essa descoberta é um sintoma claro das transformações ambientais causadas pelas mudanças climáticas. A Islândia está aquecendo quatro vezes mais rápido que a média do Hemisfério Norte, e o aumento de temperatura tem provocado ondas de calor recordes, como os 26,6 °C registrados em maio de 2025.

Para os padrões brasileiros, não parece nada demais. Mas esse foi o dia mais quente da história do país.

Essa realidade modifica as condições ecológicas que, até então, impediam a sobrevivência de mosquitos, como o frio intenso e a ausência de água parada.

Claro que o fator globalização pesa: o aumento do tráfego marítimo e aéreo internacional também facilita a entrada de espécies exóticas. Os mosquitos provavelmente chegaram à Islândia em navios ou contêineres, como já acontece com frequência em portos do mundo todo.

Mas o aquecimento global é chave. A espécie identificada, Culiseta annulata, é uma das poucas capazes de suportar invernos rigorosos. Isso aumenta o risco de estabelecimento permanente, já que ela pode hibernar e sobreviver nos vales glaciais islandeses. Não se trata de um evento passageiro, mas da possível instalação de uma nova população reprodutiva que pode se expandir nos próximos anos.

Embora a espécie detectada não seja um vetor conhecido de doenças graves como dengue, zika ou malária, a presença de mosquitos abre portas para outras espécies mais perigosas no futuro.