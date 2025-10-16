Por que Anitta e o cacique Raoni se encontraram com o rei Charles em Londres

Rei Charles III e o cacique Raoni Metuktire no Palácio de St. James AARON CHOWN / POOL

Na quarta-feira (15), a cantora Anitta e o cacique Raoni Metuktire se encontraram com o rei Charles III, em Londres. Eles participaram do encontro com outros líderes indígenas durante o evento da Sustainable Markets Initiative (SMI), organização criada em 2020 por Charles, enquanto ainda era príncipe.

A SMI foi lançada em 2020, com o objetivo de mobilizar o setor privado para colocar a sustentabilidade no centro da economia global.

Além disso, Charles fundou outras iniciativas relacionadas à sustentabilidade, agricultura orgânica e ambiente, como o Prince’s Rainforests Project, voltado ao combate ao desmatamento tropical.

O evento do qual Anitta e Raoni participou reuniu cientistas, empresários e representantes indígenas. É focado em promover a transição para uma bioeconomia circular baseada na natureza. Os fãs compartilharam, nas redes sociais, diversas imagens do encontro entre monarca e a artista.

Em uma breve conversa, ela afirmou que deve se encontrar com o príncipe William em Belém, durante a COP30, e no Rio de Janeiro. O Rei ainda brincou "Belém não é fácil de chegar".