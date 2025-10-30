Por onde anda a estrutura gigante que saiu do RS rumo a Belém, para a COP30

Composteira está em Goiás. PUC / Divulgação

A composteira gigante que chamou a atenção dos motoristas da Freeway e BR-101, na semana passada, já está no centro do país. Nesta quarta-feira (29), estava em Hidrolândia (Goiás). A média de rodagem é de 300 quilômetros por dia. Devido à extensão da largura, é necessário aberturas de pedágios.

A previsão é de que o equipamento chegue a Belém, sede da COP30, no dia 5 de novembro. A conferência será aberta no dia 10. No total, serão percorridos cerca de 4 mil quilômetros.

A composteira de 16 metros de comprimento por 4,5 metros de largura, deixou Canoas no dia 22.

O sistema foi desenvolvido pela Igapó, startup gaúcha integrante da comunidade Tecnopuc. A empresa fechou um acordo com a COP30. Seu produto será responsável pela compostagem durante o evento. A composteira tem capacidade diária de até 6 toneladas, com projeção de compostagem entre 160 e 180 toneladas de resíduos orgânicos ao longo da conferência.

