Pesquisa da Defesa Civil do RS quer aprimorar trabalho e comunicação com a comunidade

Enchente de maio de 2024 atingiu quase todos os municípios gaúchos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Defesa Civil do RS está realizando um levantamento para aprimorar o trabalho e a comunicação do órgão estadual com a comunidade. Chamada de Pesquisa de Percepção de Riscos de Desastres, a iniciativa, totalmente virtual, está disponível desde 8 de setembro e segue até 23 de outubro, para coletar dados de todo o Estado sobre a percepção da população quanto aos desastres naturais que impactam os gaúchos.

— Depois dos desastres que tivemos nesses últimos dois anos no RS, vimos, dentre tantos avanços que estamos implementando, a necessidade também de conversar com a ponta da linha, para ver o que as pessoas que sofrem com esses desastres aprenderam em termos de percepção de risco. Então, desenvolvemos a pesquisa com o objetivo de traçar um cenário de como a população gaúcha está percebendo os riscos e sua compreensão sobre desastres – explicou o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira.

A pesquisa tem o formato de um formulário, no qual é necessário informar o CPF (para evitar que uma pessoa responda mais de uma vez) e, em seguida, responder a perguntas como: de onde recebe informações sobre possíveis desastres no Estado; onde busca dados; como é o contato com os órgãos públicos; como obtém informações sobre o clima; além de propor melhorias que possam ser implementadas pela Defesa Civil.

— Nós queremos aprimorar a nossa comunicação de risco, bem como os nossos protocolos de segurança em atuação durante esses desastres. Para isso, nós precisamos identificar o quanto essas comunidades evoluíram na percepção e nos cuidados, para que consigamos tornar os nossos protocolos mais eficazes.

Chamado à população

A Defesa Civil tem a meta coletar até 9 mil respostas, tanto de moradores de áreas urbanas quanto rurais, além de identificar diferentes perfis. Atualmente, pouco mais de 6 mil pessoas responderam ao levantamento. O coordenador destaca as principais diferenças no engajamento entre as regiões do Estado:

– Na Região Metropolitana, do nosso público-alvo, 32% das pessoas responderam à pesquisa. Se pegarmos a região de Passo Fundo, esse número extrapolou, já foi a 276% do nosso público-alvo. Isso mostra que algumas regiões têm um engajamento maior. Em Tio Hugo, um município que tem pouco mais de 3 mil habitantes, temos o mesmo número de questionários respondidos que em Porto Alegre, que tem mais de 1,3 milhão de habitantes – enfatizou à coluna.

A pesquisa pode ser respondida pelo link disponível no site oficial defesacivil.rs.gov.br ou no Instagram @defesacivilrs.