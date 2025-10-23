Perfuração na Foz do Amazonas: ambientalistas e MPF tentam, na Justiça, anular licença do governo

Organizações ambientalistas e redes indígenas, quilombolas e de pescadores artesanais entraram com ação na Justiça Federal do Pará contra o Ibama, a Petrobras e a União, pedindo anulação do licenciamento do Bloco FZA-M-59 , que permitiu à Petrobras iniciar a perfuração de petróleo na Foz do Amazonas .

Na ação, protocolada na 9ª Vara da cidade de Belém, pedem liminar suspendendo imediatamente as atividades de perfuração, sob risco de danos irreversíveis ao ambiente. A ação aponta três vícios fundamentais na licença de operação, que ensejam sua nulidade: argumentam que o licenciamento atropelou povos indígenas e comunidades tradicionais; afirmam que o licenciamento tem falhas graves de modelagem que põem em risco a biodiversidade; e defendem que o licenciamento ignorou os impactos climáticos do projeto.