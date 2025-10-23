Perfuração na Foz do Amazonas: ambientalistas e MPF tentam, na Justiça, anular licença do governo

Organizações ambientalistas e redes indígenas, quilombolas e de pescadores artesanais entraram com ação na Justiça Federal do Pará contra o Ibama, a Petrobras e a União, pedindo anulação do licenciamento do Bloco FZA-M-59, que permitiu à Petrobras iniciar a perfuração de petróleo na Foz do Amazonas.
Na ação, protocolada na 9ª Vara da cidade de Belém, pedem liminar suspendendo imediatamente as atividades de perfuração, sob risco de danos irreversíveis ao ambiente. A ação aponta três vícios fundamentais na licença de operação, que ensejam sua nulidade: argumentam que o licenciamento atropelou povos indígenas e comunidades tradicionais; afirmam que o licenciamento tem falhas graves de modelagem que põem em risco a biodiversidade; e defendem que o licenciamento ignorou os impactos climáticos do projeto.
Também o Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça para tentar adiar a licença emitida.