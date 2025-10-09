Parlamento Amazônico, que reúne representantes de oito países, aprova declaração de apoio à COP30

Sheyla Leal / Gabinete Nelsinho Trad

O Parlamento Amazônico (Parlamaz), que reúne representantes dos oito países que abrigam a Floresta Amazônica, aprovou na quarta-feira (8) a Declaração de Brasília, um documento em apoio à realização da COP30 e que reforça a cobrança pela institucionalização do grupo.

A 12ª Assembleia Ordinária foi presidida pelo presidente do Parlamaz, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), e contou com a participação de parlamentares e representantes diplomáticos da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

O documento aprovado consolida os seguintes pontos centrais:

Compromisso de parar e reverter o desmatamento até 2030;

Apoio integral à realização da COP30 em Belém, por representar a primeira vez que a comunidade internacional se reúne “no coração da Amazônia”;

Cobrança aos países desenvolvidos para que ampliem o financiamento climático;

Fortalecimento da cooperação regional em áreas como manejo do fogo, combate a delitos ambientais, promoção da educação ambiental e incentivo à bioeconomia.

Reativado em 2020 por iniciativa de Trad, o Parlamaz tem ampliado seu papel como instrumento de integração política na região. O senador lidera articulações pela formalização jurídica do grupo junto à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e aos países-membros, com o objetivo de estabelecer um canal permanente de diálogo e cooperação.

— O Parlamaz não pode ser apenas um espaço de debates; precisa ter orçamento, estrutura e presença permanente na tomada de decisões da região, como já acontece no Mercosul, por exemplo — defendeu Trad.

