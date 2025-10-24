"Para Portugal, posso ir quando tiver com dor nos joelhos. Para outros lugares, tenho de ir antes", diz médico gaúcho que está dando a volta ao mundo

Em Listvyanka para explorar o lago Baikal, o mais profundo do mundo, Sibéria. Sérgio Stangler / Arquivo Pessoal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Há quatro meses, Sérgio Stangler, cirurgião dedicado à rinoplastia, e a esposa, Cindy Palominos, decidiram iniciar uma viagem ao redor do mundo.

Depois de passar por Cuba, Panamá, Tailândia, Filipinas, Vietnã, China, Japão, o casal ficará 25 dias na Sibéria, na Rússia. Depois, fãro uma visita rápida à China e seguirão para o Quirguistão. Eles não têm roteiro nem tempo previsto para permanecer nos lugares.

Stangler contou à coluna sobre a aventura.

Um brinde ao Ernest Hemingway no La Floridita, em La Havana. Sérgio Stangler / Arquivo Pessoal

Como surgiu a ideia de percorrer o mundo sem roteiro planejado?

Foi há muito tempo. Sou médico, tenho 54 anos, e o que gosto de fazer na vida é viajar. A medicina é uma profissão que te enraíza muito, toma tempo, demanda anos para construir o teu consultório. Minha vida inteira teve esse conflito: conseguir abrir uma brecha na agenda para viajar e, depois, recuperar o tempo em que eu ficava fora. Sempre fiz muitas viagens e tenho alguns livros lançados. Eu me defino como um viajante independente para lugares de difícil acesso. É isso que eu gosto de fazer. Sempre digo que, para ir a Portugal ou a lugares assim, posso ir quando estiver com dor no joelho. A outros lugares tenho que ir antes. Já cruzei os Andes de carro mais de 20 vezes, fui até Ushuaia, a Machu Picchu. Meu negócio é esse: fazer viagens diferentes. Chegou um ponto em que estava com uma certa idade e pensei: ou faço agora ou não faço mais. Uma hora vou ficar velho e não vou ter condições. Então, fechei o consultório e convidei minha esposa. Os filhos estão adultos, independentes, cursando faculdade. Já não somos mais essenciais aqui. Botamos para alugar os imóveis que tínhamos, como forma de sustentar a viagem e viemos viajar. Começamos por Cuba. De lá, compramos passagem para Bangcoc. À medida que fomos descobrindo lugares interessantes, íamos mudando o roteiro de acordo com o que achávamos relevante. Dentro do nosso entorno geográfico, escolhíamos países que tivessem custo acessível e que não exigissem burocracias complexas. Queria conhecer Okinawa, no Japão; a Sibéria era outro destino; e tem uma cidade no interior da Grécia que quero ver se chego no caminho de volta. O resto é completamente livre: não tenho data para voltar, não preciso ir a lugar nenhum, posso ficar o tempo que quiser em qualquer lugar.

O que você busca nas viagens?

Não viajo para visitar museus ou pontos turísticos. Meu objetivo é conhecer as pessoas, tentar visitar a casa de alguém, entrar em contato com a vida cotidiana por meio da comida, entender um pouco os lugares. Essas viagens sempre foram uma forma de autoconhecimento. Não me importa o destino, não me importa para onde vou. Estou viajando para me conhecer. E me conheço, muitas vezes, vendo quem é diferente de mim. Temos praticamente uma aventura todo dia na viagem.

Como é o primeiro contato com as pessoas?

Vou criando situações, tentando entrar em contato com as pessoas. Em Cuba, eu tinha um conhecido de 20 anos atrás e, casualmente, ele ainda tinha o mesmo número de telefone. Assim, tive acesso a uma série de informações sobre as dificuldades cubanas. Fomos para a Tailândia, e foi extremamente difícil, porque ninguém fala inglês. Ficamos um mês em Bangcoc, andei por tudo e não conseguia chegar a ninguém. Até que, andando em um mercado popular, comecei a falar com um vendedor que sabia inglês. Começamos a conversar, e ele disse: "Vamos combinar um dia essa semana. Vou sair com vocês e mostrar os restaurantes de que gosto". Ele nos mostrou vários lugares e apresentou várias comidas. Depois da Tailândia, fomos para o Vietnã, porque soube de uma viagem de trem que atravessa o país do Norte a Sul. Vou descobrindo as coisas no meio do caminho. No trem, éramos acomodados em cabines com quatro beliches e ficávamos conversando pelo Google Tradutor. Estavam ocorrendo as celebrações de independência, e as ruas estavam cheias de gente. Fui registrando e conversando com as pessoas na rua para captar a energia do momento.

The Bund em Xangai, o skyline mais emblemático do mundo. Sérgio Stangler / Arquivo Pessoal

Qual foi o maior perrengue?

Tenho um drone. Hoje, um drone tem uma conotação diferente de quando eu o comprei. Antes, fazíamos imagens; hoje, é complicado. Cheguei em Cuba, o primeiro país, e drones são estritamente proibidos. Então, confiscaram o meu. Fiquei uns 15 dias em Cuba e, na saída, havia alguém para me entregar o equipamento. Mas acho que o perrengue maior talvez tenha sido na Rússia, porque cartões de crédito internacionais não são aceitos. Os aplicativos são todos diferentes, e precisei calcular quanto gastaria em 25 dias. Isso não é muito fácil: você faz uma estimativa e depois vai gerenciando o orçamento. Aqui, na Sibéria, está sendo bem difícil. Estou em uma cidade com 2 mil habitantes. Não há outros brasileiros, ninguém fala inglês, o que aumenta a dificuldade. Então, uso mímica e vou me virando. Já sei que tem um cara em uma feira de peixe do centro que já me reconhece como "brasileiro". Quando chego, ele me cumprimenta. Amanhã, vou pedir para conhecer a casa dele. Minha anfitriã já disse que vai fazer um jantar com pratos russos para nós. É nesse tipo de contato que vou tentando. Às vezes consigo, às vezes não.

Almoço na paróquia com o padre ortodoxo em Irkutski, na Sibéria. Sérgio Stangler / Arquivo Pessoal

Como a guerra com a Ucrânia é tratada na Sibéria?

No cotidiano, a guerra não existe. Tudo segue normal: os mercados estão abastecidos, o transporte público funciona. O que se percebe são os efeitos secundários. Por exemplo, não se vê homens; só mulheres na rua. Todas as vendedoras são mulheres. Quando cheguei, me disseram que precisava de um chip russo para usar aplicativos de localização, mas é quase impossível, para um turista, conseguir um. No primeiro dia, fui a uma loja de celular perguntar. Havia dois jovens de uns 20 anos atendendo, e tudo foi feito por Google Tradutor. Eles me disseram que dava para conseguir, mas não era exatamente legal. Um deles registrou um chip no nome dele, fez tudo no computador, me deu um papel com um QR Code, que li pela câmera do celular, e assim coloquei um chip russo no meu aparelho. Ele só me pediu que, no dia da minha saída, eu avisasse para desativar o chip. Costumo dizer que as pessoas tendem a ajudar o viajante. Por exemplo, quando cheguei na Rússia, a passagem de fronteira foi intensa: não saímos do vagão, agentes vieram com maquininhas para copiar o passaporte, tudo militarizado, com voz autoritária e ríspida, cães farejadores, e revistaram as malas dentro do vagão. Além disso, eu não sabia a cotação do rublo, não tinha dinheiro em mãos e estava um frio enorme. Desci na estação, achando que era a cidade certa, e falei para a comissária de bordo: "táxi". Ela gritou, um cara veio na minha direção, nem ele falava inglês, nem eu russo. Eu tinha uma foto do endereço. Ele nos deixou em frente a um prédio comercial. Na hora de pagar, dei a ele vinte dólares, pois não fazia ideia do valor da corrida. Ele ficou sem saber o que fazer e me deu mil rublos de troco. A dona do apartamento chegou, falou comigo, nos levou até o local, e deu tudo certo. O pessoal do mercado já me conhece, então está tudo tranquilo aqui na Rússia também.

Para quem quer começar a fazer essas aventuras, qual a dica?