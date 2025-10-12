Papa Leão XIV aparece em foto com imagem de Nossa Senhora Aparecida

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Papa Leão XIV apareceu nas redes sociais com a imagem de Nossa Senhora Aparecida em mãos. A santa é considerada a padroeira do Brasil, celebrada neste domingo (12).
Segundo o Vatican News, a foto foi tirada na tarde de sábado (11), quando o Papa visitou o Palácio Leão XIII, sede da Rádio Vaticano.
De acordo com o órgão de imprensa, o encontro ocorreu com funcionários do Dicastério para a Comunicação. Durante a visita, os integrantes da redação brasileira da Rádio Vaticano entregaram ao papa a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ele tomou em mãos e abençoou.