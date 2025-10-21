Orla do Guaíba terá novo contêiner da Guarda Municipal de Porto Alegre

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Trecho 1 da Orla do Guaíba terá um novo ponto de segurança com a instalação de uma base da Guarda Civil Metropolitana na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, próximo à Rótula das Cuias. A previsão é que a base entre em funcionamento até o final de 2025.
A estrutura, que segue o padrão dos contêineres utilizados pela Guarda Civil Metropolitana em outros pontos estratégicos da cidade, medirá 2,30 m de largura por 6 m de comprimento. Com um investimento de R$ 458 mil, o local também contará com área exclusiva para estacionamento e circulação de viaturas.
De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), a escolha do local na parte inferior do Trecho 1 se deve à sua posição estratégica para o monitoramento e a segurança da área.
Segundo a pasta, as obras já estão em andamento, sendo executadas as etapas de instalação de encanamento e fundações, em conjunto com a intervenção no cruzamento do entorno.