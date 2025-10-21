Orla do Guaíba terá novo contêiner da Guarda Municipal de Porto Alegre

Estrutura está em obras e a previsão é de estar em funcionamento até o final de 2025. Smamus / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Trecho 1 da Orla do Guaíba terá um novo ponto de segurança com a instalação de uma base da Guarda Civil Metropolitana na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, próximo à Rótula das Cuias. A previsão é que a base entre em funcionamento até o final de 2025.

Espaço segue o padrão de outros já instalados, como no Parcão e na Praça XV. Smamus / Divulgação

A estrutura, que segue o padrão dos contêineres utilizados pela Guarda Civil Metropolitana em outros pontos estratégicos da cidade, medirá 2,30 m de largura por 6 m de comprimento. Com um investimento de R$ 458 mil, o local também contará com área exclusiva para estacionamento e circulação de viaturas.

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), a escolha do local na parte inferior do Trecho 1 se deve à sua posição estratégica para o monitoramento e a segurança da área.