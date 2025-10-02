Operação Inverno de Porto Alegre investe mais de R$ 56 milhões na rede de atenção à saúde

Um dos maiores resultados foi a abertura de 283 leitos. Cristine Rochol / PMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com um investimento de R$ 56 milhões, Porto Alegre encerrou a Operação Inverno 2025 como uma das maiores campanhas dos últimos anos. A estratégia, que contou com recursos municipais, estaduais e federais, fortaleceu a rede de saúde para enfrentar o aumento sazonal de doenças respiratórias.

Deste montante, R$ 46,1 milhões foram direcionados à média e alta complexidade hospitalar, com aportes federais (R$ 25,7 mi), estaduais (R$ 15,3 mi) e municipais (R$ 4,9 mi). Outros R$ 2,9 milhões reforçaram as unidades básicas de saúde, garantindo a estrutura para vacinação, consultas e medicamentos.

Um dos maiores resultados foi a abertura de 283 leitos, número que superou em quase três vezes a meta inicial de pouco mais de 100. Hospitais como o Pronto Socorro, Conceição, Clínicas, Santa Casa e o Materno Infantil Presidente Vargas estiveram entre os beneficiados.

A operação ainda contou com a contratação de 136 profissionais de saúde de forma temporária, com um investimento de R$ 7,6 milhões.