Obra do Comando Militar do Sul sobre operação do Exército durante a enchente no RS será destaque na Feira do Livro de Porto Alegre

Obra do CMS estará disponível na Feira do Livro, em Porto Alegre. CMS / Reprodução

A partir de sexta-feira (31), os visitantes da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre poderão conferir mais de cem obras publicadas pela Editora do Exército, Bibliex.

Uma das obras de destaque é o livro “Taquari II: a operação que mobilizou uma nação” que narra a maior operação interagências já realizada no Brasil, empregando mais de 34 mil profissionais das Forças Armadas e de mais de cem agências civis durante a tragédia climática gaúcha, em 2024.

Em oito meses de duração, as ações foram responsáveis por resgatar mais de 77 mil pessoas e 12 mil animais.

