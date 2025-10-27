Obra do Comando Militar do Sul sobre operação do Exército durante a enchente no RS será destaque na Feira do Livro de Porto Alegre

A partir de sexta-feira (31), os visitantes da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre poderão conferir mais de cem obras publicadas pela Editora do Exército, Bibliex.
Uma das obras de destaque é o livro “Taquari II: a operação que mobilizou uma nação” que narra a maior operação interagências já realizada no Brasil, empregando mais de 34 mil profissionais das Forças Armadas e de mais de cem agências civis durante a tragédia climática gaúcha, em 2024.
Em oito meses de duração, as ações foram responsáveis por resgatar mais de 77 mil pessoas e 12 mil animais.
De autoria do Comando Militar do Sul (CMS), a publicação inclui depoimentos e imagens emblemáticas que ilustram as ações de resgate de famílias e animais com aeronaves, blindados e embarcações, além da atuação de militares na recuperação de escolas e na construção de pontes.