Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

O que são mísseis Tomahawk e por que seu envio à Ucrânia aumentaria a intensidade da guerra com a Rússia

Entre os diferenciais do artefato americano está o longo alcance, a alta precisão e a possibilidade de alterar rotas e alvos no ar

Vitor Netto

