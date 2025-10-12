O que levou à queda de Dina Boluarte no Peru? País já teve seis presidentes em sete anos

ERNESTO BENAVIDES / AFP

Dina Boluarte foi destituída do cargo de presidente do Peru após o Congresso aprovar sua queda em uma sessão histórica na madrugada desta sexta-feira (10). A decisão foi aprovada por unanimidade, depois que os parlamentares convocaram a chefe de Estado para apresentar uma defesa, o que ela não fez, por considerar o processo inconstitucional.

Contudo, a crise que o Peru enfrenta atualmente não é recente. O último presidente a completar o mandato foi Ollanta Humala, em 2016. Desde então, nenhum mandatário peruano conseguiu cumprir integralmente os cinco anos de governo. De 2018 para cá, o país já teve seis presidentes, todos afastados ou renunciantes.

Em 2018, por exemplo, o então presidente Pedro Pablo Kuczynski, eleito em 2016 para suceder Humala, renunciou devido a denúncias envolvendo a empreiteira brasileira Odebrecht. Martín Vizcarra, então vice-presidente, assumiu, mas sofreu impeachment em novembro de 2020, também acusado de corrupção. O presidente do Congresso, Manuel Merino, assumiu, porém renunciou após apenas cinco dias devido a fortes protestos populares.

Em seguida, Francisco Sagasti ocupou o cargo até julho de 2021, quando foi substituído por Pedro Castillo, vencedor de uma eleição apertada contra a direitista Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000). No entanto, em dezembro de 2022, Castillo foi destituído e preso após tentar um autogolpe, e Boluarte, sua vice, assumiu, tornando-se a primeira mulher a ocupar a presidência.

No poder, Boluarte distanciou-se da esquerda, que a acusou de reprimir com violência os protestos contra a destituição de Castillo. Ao mesmo tempo, perdeu apoio da direita e deixou o governo com 93% de reprovação, segundo pesquisa da Datum Internacional. Ela também responde a várias investigações por corrupção e enriquecimento ilícito.

