O que falta para o fim da guerra entre Israel e o Hamas

Israel bombardeou Gaza (foto) em resposta a atentados de 7 de outubro de 2023. MENAHEM KAHANA / AFP

Donald Trump costuma aplicar uma lógica própria de negociação: primeiro, anuncia o acordo — depois, trata dos detalhes.

É um método arriscado, que levanta dúvidas mundo afora sobre o “como” — mas tem uma vantagem: força as partes a permanecerem à mesa de negociação. Essa tática está sendo aplicada novamente, agora, na guerra do Oriente Médio.

Temos um cessar-fogo?

A guerra acabou?

São duas das perguntas que mais escutei em relação ao conflito no final de semana, desde que, na sexta-feira, o Hamas aceitou libertar os reféns ainda em seu poder em Gaza.

A resposta, até este momento, é dupla: não. Ainda não há cessar-fogo. E a guerra não acabou.

Mas por quê? O que falta?

A primeira resposta é logística. O Hamas provavelmente não sabe onde estão todos os reféns — nem os corpos dos cerca de 30 israelenses mortos em cativeiro, cujos restos podem estar posicionados como escudos humanos em pontos estratégicos. Do lado israelense, há também obstáculos: recuar as tropas significa, possivelmente, reivindicar uma zona de segurança dentro de Gaza, talvez até implementar uma área tampão sob controle internacional.

Leia Mais Líderes mundiais reagem ao plano de paz dos EUA para Gaza

Mas, sobretudo, o que falta para que tenhamos ao menos arranjo de cessar-fogo é o que sempre faltou no Oriente Médio: confiança. Para qualquer acerto, é necessário algum nível mínimo de confiança a quem está do outro lado da mesa. Mas, como confiar se, de um lado, está um grupo extremista que perpetrou contra Israel o maior atentado terrorista da história, matando centenas, e que, há quase dois anos, mantém ainda 50 reféns em seu território? De outro, como confiar que, entregues os cativos, garantias de guerra, o governo de Benjamin Netanyahu não irá ocupar totalmente o território de Gaza, aniquilando qualquer chance da instauração do Território Palestino? Não que o Hamas esteja muito preocupado com Gaza - aliás, como se viu, a destruição do território e a morte de sua população nunca foram questões para o grupo terrorista.

Sempre foi por poder - dos dois lados, embora um deles, o Hamas, tenha começado essa fase do conflito em 7 de outubro de 2023. O que está em jogo, para a organização extremista, é sua sobrevivência: entregar os reféns significa perder a última moeda de troca, deixar de existir. O que está em jogo para Netanyahu é também poder, sua manutenção como primeiro-ministro. O fim da guerra implica, para Bibi, responder perante o tribunal da opinião pública por que a segurança israelense falhou naquele dia e por que demorou dois anos para trazer de volta aos familiares seus queridos - vivos ou, infelizmente, muitos mortos. Na Justiça de Israel ele já é réu por corrupção.

Confiar em quem? Em Donald Trump, que divulgou meses atrás um vídeo transformando Gaza em uma riviera do Oriente Médio?