O que é a estrutura gigante que está chamando a atenção de motoristas na freeway e BR-101

Composteira deixando Canoas, na Região Metropolitana. Instituto Igapó / Divulgação

Uma gigantesca estrutura cilíndrica transportada por um caminhão-cegonha chama a atenção nesta quarta-feira (22) na freeway e BR-101, duas das principais rodovias que ligam a Região Metropolitana ao Litoral Norte: trata-se de uma composteira de 16 metros de comprimento por 4,5 metros de largura, deixou Canoas com destino a Belém, no Pará.

Estrutura tem 16 metros de comprimento. Instituto Igapó / Divulgação

O sistema foi desenvolvido pela Igapó, startup gaúcha integrante da comunidade Tecnopuc. A empresa fechou um acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), e seu produto será responsável pela compostagem durante o evento, que começa em 10 de novembro.

Vinculado ao Celeiro AgFood Hub, o sistema foi selecionado para transformar os resíduos orgânicos gerados durante a COP30 em adubo, reduzindo o envio de lixo para aterros sanitários e contribuindo para a sustentabilidade do evento.

A composteira tem capacidade diária de até 6 toneladas, com projeção de compostagem entre 160 e 180 toneladas de resíduos orgânicos ao longo da conferência. A previsão é de que a estrutura chegue a Belém em 10 dias. São quase 4 mil quilômetros de distância, cortando o Brasil de Sul a Norte. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxilia no deslocamento até o Pará.