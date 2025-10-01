O que as universidades gaúchas levarão para a COP30

Parque da Cidade é o principal ponto da COP30. Rafa Neddermeyer / COP30 Amazônia/Presidência da República

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Faltando pouco mais de um mês para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em novembro em Belém, diversas entidades governamentais e instituições privadas do Rio Grande do Sul se preparam para participar do evento. As universidades gaúchas, com seus projetos e corpos docentes, também terão presença marcante.

Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a reitora Márcia Barbosa e o pró-reitor de Pesquisa, Flavio Kapczinski, participarão de uma atividade coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Além deles, outros professores da universidade estão associados a projetos e apresentações durante a conferência.

Leia Mais Com preços elevados e oferta limitada, mais da metade dos países ainda não garantiu hospedagem para a COP30

PUCRS

Na Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), o Tecnopuc estará presente com diversos projetos. Além da Igapó, startup responsável pela compostagem dos resíduos do evento, a plataforma de educação ambiental Green Thinking será representada por seu fundador e CEO, Lucas Fontes, e pela educadora ambiental Karla Wildner, como parte da Cúpula dos Povos. Dentro do mesmo projeto, o Marista Champagnat irá apresentar o programa Rumo ao Lixo Zero.

Também integrante da comunidade Tecnopuc, a CPMC estará representada por seu CEO, Francisco Ruiz-Tagle, e a startup GendrifyID, pela CEO Lane Alves dos Santos.

O professor Jorge Audy, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc e membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, fará uma palestra sobre o papel dos ecossistemas de inovação no desenvolvimento sustentável.

Unisinos

A Unisinos estará representada pelo decano da Escola de Humanidades, Luiz Rohden, e pelo professor da Escola Politécnica, Farid Chemale. A participação ocorrerá por meio do projeto Educar Crescer, uma parceria com a Petrobras realizada pela Unisinos.

As mais de 40 ações do projeto, que ocorrem em Esteio e Canoas, são pautadas por educação, meio ambiente e direitos humanos, incluindo cursos, diagnósticos e capacitações.

Leia Mais Negócio fechado: COP30 terá composteira de startup gaúcha

Também representará a Unisinos o padre Antônio Tabosa, coordenador do Centro de Cidadania e Ação Social (CCIAS), que participará a convite da Companhia de Jesus.

Feevale

A Universidade Feevale participará com seu Laboratório de Vulnerabilidades, Riscos e Sociedade (LaVuRS), que tem atuado em reuniões preparatórias para a COP, produzindo documentos e auxiliando na elaboração de diretrizes que serão enviados ao evento.

Além disso, a Sociedade Brasileira das Ciências Ambientais (SBCiAmb), da qual a Feevale é sede e cuja presidente é a professora da instituição Daniela Müller de Quevedo, realizará o V Encontro Acadêmico — Impacto das Ciências Ambientais na Agenda 2030.

Durante o evento, será lançado o livro Contribuição das Ciências Ambientais para a COP-30 na Amazônia: enciclopédia de boas práticas, que reúne propostas para temas como mudanças climáticas e eventos extremos.

Leia Mais Câmara aprova a transferência simbólica da capital do Brasil para Belém durante a COP30

Ufpel

Da região Sul, a estudante Paula Hahn, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), representará o bioma pampa na COP30. A escolha foi feita durante a Plenária Preparatória das Juventudes para o Bioma Pampa, evento que integra uma série de encontros regionais promovidos pelo governo federal, por meio da Secretaria Nacional da Juventude e do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve). A iniciativa conta com o apoio do UNICEF, do Governo do Estado do RS e da Prefeitura de Pelotas.