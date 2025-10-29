O que a imprensa internacional está dizendo sobre o massacre no Rio de Janeiro

Moradores do complexo da Penha levaram mais de 60 corpos para praça nesta quarta-feira. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Um dia depois da megaoperação no Rio de Janeiro, que aconteceu nos Complexos do Alemão e na Penha nesta terça-feira (28), a imprensa internacional repercute o fato. O destaque nas editorias de Mundo dos períodicos, no entanto, vem sendo para o furacão Melissa e para o conflito em Gaza.

O argentino La Nación traz a operação em destaque na capa, com a manchete, com atualização constante do número de mortos. "Moradores do Rio de Janeiro levam corpos para uma praça para identificar-los depois de operação contra o Comando Vermelho".

Capa do La Nación. La Nación / Reprodução

Também de Buenos Aires, o Clarín é outro site que destaca o número de mortos.

Capa do Clarín. Clarín / Reprodução

O El País, em sua versão para a América, destaca o furacão Melissa, mas apresenta a operação no Rio. A manchete é "mais de 50 corpos encontrados no Rio de Janeiro após operação contra o crime organizado".

Espaço secundário na capa do El País. El País / Reprodução

Nos jornais dos Estados Unidos, o destaque é menor do que nos latino-americanos. O New York Times noticia a operação em espaço secundário na capa de Mundo. A manchete é "Pelo menos 64 mortos no Rio de Janeiro em repressão das autoridades às quadrilhas de traficantes".

Notícia do New York Times. New York Times / Reprodução

Na capital do país, o The Washington Post escreve "Operação policial em favelas do Rio deixa pelo menos 64 mortos".

Notícia do The Washington Post. The Washington Post / Reprodução

Os jornais europeus seguem a mesma linha dos americanos, sem dar destaque na capa, mas noticiando a partir do número de mortos.

A BBC, do Reino Unido, vem atualizando um feed de notícias ao vivo sobre o tema, com o título "Analisando confrontos extremamente mortais no Rio entre a polícia e uma gangue notória".

Trecho da capa do site BBC. BBC / Reprodução

Também britânico, o The Guardian ressalta que a operação é a mais mortal do Rio de Janeiro. A manchete é "Brasil: ao menos 64 mortos no dia mais violento do Rio em meio a operações policiais nas favelas".

Notícia do The Guardian. The Guardian / Reprodução

O francês Le Monde é outro jornal a trazer que a operação com mais mortes na história do Rio. "Nas favelas do Rio, a operação policial mais letal da história da cidade", diz a machete do periódico.

Notícia do Le Monde. Le Monde / Reprodução

Na Espanha, o El Mundo destaca os cadáveres encontrados e dispostos em uma praça nesta quarta-feira (29) e cita o governo Lula no título. "Rio de Janeiro amanhece com dezenas de cadáveres em uma praça enquanto o governo Lula considera militarizar a cidade", escreve o jornal.

Homepage do El Mundo. El Mundo / Reprodução

O italiano Corriere Della Sera traz cobertura com vídeos do Rio de Janeiro. O título é "Brasil, megaoperação contra narcotraficantes no Rio: ao menos 60 mortos e mais de 100 presos".

Notícia do Corriere Della Sera. Corriere Della Sera / Reprodução

Na Alemanha, a televisão Tagesschau descreve o episódio como uma guerra. "Uma 'guerra' contra os cartéis — bem no coração do Rio", escreve a emissora.

Site da Tagesschau. Tagesschau / Reprodução

O Süddeutsche Zeitung, de Munique, segue o mesmo tom: "Situação semelhante à de uma guerra civil no Rio de Janeiro".

Notícia do Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung / Reprodução

A agência de notícias Al Jazeera traz o número de mortos como destaque na sua cobertura: "Operação Policial nas favelas do rio deixa pelo menos 64 pessoas mortas".

Notícia da Al Jazeera. Al Jazeera / Reprodução