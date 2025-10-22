O dia em que Sarkozy, agora preso, correu por ruas de Porto Alegre; veja o vídeo

Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy em frente ao hotel no bairro Moinhos de Vento. Tadeu Vilani / Agência RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy, que começou a cumprir nesta terça-feira (21) pena de cinco anos de prisão por associação criminosa, já viveu momentos atléticos em ruas próximas ao Parque Moinhos de Vento, o Parcão, em Porto Alegre.

Em agosto de 2015, Sarkozy acompanhou a esposa, a modelo e cantora franco-italiana Carla Bruni, em uma viagem à capital gaúcha para um show. Hospedado no hotel Sheraton, no bairro Moinhos de Vento, o ex-presidente francês aproveitou uma manhã de sol para correr na região. No dia anterior, participou de um jantar com um grupo de empresários da Capital.

Vestindo uma camiseta polo branca, calção preto, meias brancas e tênis, Sarkozy foi flagrado pela reportagem do jornal Zero Hora retornando da atividade física para a recepção do hotel.

Contexto da condenação