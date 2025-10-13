"O Brasil não tem problema com Israel. Tem problema com Netanyahu", diz Lula sobre cessar-fogo em Gaza

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente Lula afirmou, em conversa com jornalistas nesta segunda-feira (13), que o cessar-fogo entre Israel e Hamas é "motivo de alegria".
Questionado se o acordo poderia abrir espaço para o Brasil melhorar suas relações com Israel, foi enfático ao dizer que o problema do governo brasileiro é com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu:
— O Brasil não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude de Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava com boa parte daquela guerra.
O presidente afirmou ainda que espera que o mesmo movimento se repita no conflito entre Ucrânia e Rússia.
— Acho que é um motivo de alegria saber que o povo palestino e o povo de Israel vão viver em paz agora. Isso eu acho muito importante. Também acho extremamente importante a gente saber que, se o mundo foi capaz de resolver a questão de Israel, penso que está na hora de a gente conversar e pensar em resolver o problema da guerra entre Ucrânia e Rússia.