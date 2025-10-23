Na mira dos EUA: as semelhanças e diferenças entre Noriega e Maduro

Maduro, ditador da Venezuela. YURI CORTEZ / AFP

Em 1989, os Estados Unidos, então sob o governo de George H. W. Bush, invadiram o Panamá para prender o ditador Manuel Noriega, acusado de narcotráfico.

Noriega era formalmente acusado de usar o Panamá como corredor de drogas para o cartel de Medellín. Em 2020, o Departamento de Justiça dos EUA indiciou Maduro por “narcoterrorismo”, alegando que ele lidera o chamado Cartel de los Soles.

Noriega estava cada vez mais isolado internacionalmente após fraudes eleitorais e repressão interna. Maduro também enfrenta condenações internacionais, devido ao colapso democrático e à crise humanitária venezuelana.

Em ambos os casos, os EUA aplicaram sanções econômicas e políticas para forçar a saída dos líderes, buscando apoio de países vizinhos para legitimar a pressão — no caso de Maduro, principalmente por meio do Grupo de Lima e da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Mas a Venezuela de 2025 é bem diferente do Panamá de 1989. Os EUA invadiram o país centro-americano com mais de 27 mil militares na chamada Operação Justa Causa. Noriega foi capturado e levado aos EUA — ele morreria em 2017, preso em seu país de origem, aos 83 anos. Já na Venezuela, não houve (até agora) uso direto de força militar. Uma ação de inteligência, como o estímulo a uma rebelião nas Forças Armadas, parece a cartada mais provável.

O contexto internacional atual dificulta muito mais a justificativa para uma invasão sem amplo apoio da ONU ou da OEA. Noriega já não era reconhecido como chefe legítimo do Panamá por vários países e havia perdido o controle institucional. Maduro, por sua vez, ainda é reconhecido como presidente por nações importantes — inclusive pelo Brasil — apesar das acusações de fraude e repressão. Ele mantém firme controle sobre o aparato estatal, as Forças Armadas e a economia.