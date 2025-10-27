"Muito interessante": biólogo marinho destaca foto incomum de cópula de baleias-francas

Marcelo Langon / Divulgação

Ignacio Moreno, professor de biologia marinha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), considerou "muito interessante" o registro de uma cópula de baleias-francas no Uruguai divulgada pela coluna do fim de semana.

— Não é comum esse registro. Que eu saiba, é um dos primeiros aqui na região Sul, nas águas barrentas do Sul e do Uruguai — explicou ele.

A região sul do Brasil é extremamente importante para a reprodução dessa espécie. Entre maio e setembro, os animais se deslocam das águas frias subantárticas para se reproduzirem por aqui.

Segundo Ignacio, é comum ver grupos de baleias-francas em áreas litorâneas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Uruguai. A raridade, porém, está no registro de um acasalamento, como fez o fotógrafo Marcelo Langon.

Espécie ameaçada

Existem três grupos de baleias-francas no mundo, explica Ignácio: a austral, que frequentam o litoral brasileiro; as japonesas; e as do Atlântico Norte. No passado, as espécies foram ameaçadas pela caça industrial. A gordura era utilizada como combustível para iluminação pública, por exemplo.

— As (baleias) do Atlântico Norte estão em perigo de extinção. Já no Sul (a baleia-franca) vem se recuperando. Aparentemente, está parando de sofrer os efeitos pretéritos da caça, mas está sofrendo efeitos atuais, como poluição e tráfego naval, que dificultam a comunicação entre os indivíduos.

O professor menciona também a possível construção do terminal aeroportuário em Arroio do Sal, o Porto Meridional. Ele alerta que, se a obra não observar o possível impacto ambiental, pode prejudicar a espécie na região.

Recomendações

O biólogo ainda faz um alerta para quem quiser registrar eventos raros como a cópula de baleias. Ele recomenda que os drones sejam mantidos a, no mínimo, 40 metros de distância.

— A cópula é o momento mais importante da reprodução, por isso é importante que os animais sejam respeitados — explica.

O ritual tem algumas características curiosas, segundo o pesquisador. Normalmente, uma fêmea interage com vários machos juntos. A competição que ocorre entre eles é intrauterina. Além disso, o testículo de uma baleia macho pode chegar a meia tonelada.

* Colaborou: Guilherme Freling



