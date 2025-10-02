MPRS sedia seminário sobre resíduos sólidos, economia circular e descarbonização

Iniciativa ocorrerá no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, localizado na sede do MPRS. MPRS / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre será palco, nesta sexta-feira (3), do seminário Resíduos Sólidos, Economia Circular e Descarbonização. A iniciativa é do Ministério Público do Estado do RS (MPRS), por meio da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (ABRAMPA) e com a organização do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).

O objetivo central do evento é contribuir para a transição energética e para uma economia de baixo carbono, de forma justa e inclusiva. O seminário buscará articular diversos setores da sociedade envolvidos com os temas, buscando soluções consensuais para os conflitos gerados pela aplicação — ou não aplicação — da legislação ambiental vigente.

