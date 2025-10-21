Morro da Cruz recebe evento de tecnologia e inovação com foco na comunidade

Evento ocorrerá entre 31 de outubro e 1 º de novembro. Morros do Futuro / Divulgação

O Morro da Cruz, em Porto Alegre, receberá mais uma edição do Morros do Futuro, um evento com foco em tecnologia, inovação e criatividade na comunidade. A iniciativa ocorre nesta sexta-feira (31) e sábado (1º) e reunirá palestrantes de diversas cidades, como Belém, Salvador e São Paulo.

O evento é aberto ao público e organizado pelo Formô Hub, um espaço de inovação social no Morro da Cruz que tem como compromisso desenvolver o empreendedorismo periférico, impulsionar tecnologias e inserir a comunidade no ecossistema de inovação.

A programação inclui workshops, palestras, rodas de conversa e atrações musicais. A última edição, no ano passado, reuniu cerca de 400 pessoas, e a expectativa para esta segunda edição é receber até mil participantes.

Entre os destaques do evento estão temas como a inteligência artificial aliada à criatividade a serviço das comunidades, mobilidade social, crise climática e racismo ambiental, entre outras pautas.