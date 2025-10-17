Militares gaúchos irão atuar na fronteira com a Venezuela

Tropas do sul do Brasil serão responsáveis pelo 22º contingente da Operação Acolhida, ação humanitária do governo brasileiro iniciada em março de 2018 com o objetivo de receber, abrigar e interiorizar refugiados e migrantes venezuelanos que entram no Brasil em decorrência da crise na Venezuela.
São cerca de 270 militares do Comando Militar do Sul (CMS) que cumprirão missão em Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, na fronteira com o país sul-americano.
O deslocamento ocorrerá entre os dias 26 e 12 de novembro. Nesta semana, eles passaram por treinamento em Santa Maria.
As recentes ameaças americanas à Venezuela cresceram nas últimas semanas, com navios dos EUA atacando embarcações na costa. Nesta semana, o presidente Donald Trump admitiu que autorizou operações da CIA no país sul-americano.