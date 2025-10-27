Medo do kirchnerismo e do retorno do caos deram vitória a Milei

Milei, o vencedor da eleição de domingo (26). LUIS ROBAYO / AFP

Dois componentes, um político e outro econômico, deram a vitória a Javier Milei, na Argentina, nas eleições legislativas deste domingo (26), que renovaram meta da Câmara e um terço do Senado. O político: o medo do kirchnerismo, que, nas eleições recentes, conquistou uma vitória importante na Província de Buenos Aires, o maior colégio eleitoral do país e reduto peronista.

Milei conseguiu, nos últimos dias, mobilizar o medo a seu favor. A coalizão do presidente, La Libertad Avanza, venceu em 16 das 24 províncias argentinas.

Sobre o componente econômico: apesar do susto dos últimos dias (elevação do dólar, desvalorização do peso, busca de socorro em Donald Trump), aliado à perda do poder de compra, o país está menos pior do que há dois anos. A inflação é, de fato, o grande trunfo de Milei. O índice caiu de 25,5% para 2,1% ao mês. Não significa que os preços dos produtos não estão subindo. Mas, sim, que eles estão subindo menos. E isso foi reconhecido pelos eleitores.

Como ficam as forças políticas no Congresso? Na Câmara, a coalizão governista conseguiu aumentar de 37 para 80 deputados - ainda não é a maior bancada (os peronistas têm 99, ou seja, conseguiram manter o mesmo número), mas já terão votos suficientes para evitar que vetos do presidente sejam derrubados. Para aprovar projetos ainda precisará de alianças com o PRO e a UCR (direita tradicional).

Em relação ao Senado, Milei conseguiu triplicar o número de parlamentares - de seis para 18. O peronismo encolheu de 34 para 28, perdendo seis cadeiras.