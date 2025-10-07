Massacre do Hamas em Israel, há dois anos, deflagrou guerra que redesenhou o mapa geopolítico do Oriente Médio

Memorial em homenagem aos jovens israelenses mortos durante um show em 7 de outubro de 2023. JOHN WESSELS / AFP

Em qualquer guerra, os civis são, em geral, as maiores vítimas — especialmente os mais vulneráveis: mulheres e crianças.

Há dois anos, o grupo terrorista Hamas invadiu Israel, matou 1,2 mil pessoas e sequestrou outras 251. A resposta israelense levou à devastação da Faixa de Gaza e à morte de mais de 66 mil palestinos.

Além da tragédia humana, o atentado de 7 de outubro de 2023, redesenhou o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio: Hamas e Hezbollah foram enfraquecidos, o programa nuclear iraniano sofreu atrasos e a ditadura de Bashar al-Assad chegou ao fim na Síria. Se houver boa vontade internacional, o plano de Trump pode ir além de um cessar-fogo urgente: pode reativar os Acordos de Abraão e servir como embrião de um futuro Estado Palestino.

