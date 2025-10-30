Mais um golpe na imagem do Brasil às vésperas de sediar o maior evento internacional do ano

Moradores da Penha perfilaram corpos no chão após confronto. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Quando o coronel Nascimento, personagem de Tropa de Elite 2, comanda do alto de um helicóptero a ocupação de uma favela carioca, o Brasil vive o auge do discurso da “pacificação”. O Rio precisava se tornar uma cidade vitrine — segura, limpa, vendável. Às vésperas dos Jogos Pan-Americanos e, depois, das Olimpíadas, a imagem internacional valia mais do que o debate interno sobre desigualdade.

Mais de uma década depois, o país se prepara para receber a COP30, a conferência global do clima. O palco agora é Belém, mas o roteiro é semelhante: o Brasil quer provar ao mundo que é potência ambiental e moral, líder na transição verde e na justiça climática. No entanto, como no filme, a lente revela contradições: enquanto se promete salvar florestas, o país ainda não aprendeu a salvar seus cidadãos da violência estatal e das operações que transformam comunidades em zonas de guerra.

A fotografia da COP30 que o Brasil deseja mostrar é de um país que lidera a justiça climática, que articula soluções para o futuro. Mas essa imagem omite o passado e o presente da violência. É incompleta e incoerente. A verdadeira imagem da nação, no palco global, depende de como ela trata internamente as desigualdades sociais.

Comunidade acossada pelo tráfico e com medo da polícia. Pablo Porciuncula / AFP

O massacre da Penha na segunda-feira (28) é um alerta brutal de que a “terra do futuro” convive com um “passado mal resolvido”.

A imagem de corpos perfilados na Penha não é apenas icônica do 28 de outubro de 2025. Traz, imediatamente, na memória outros morticínios históricos no país. A Cidade Maravilhosa, principal cartão postal do Brasil, carrega o ônus e o bônus dessa alcunha: é a cidade brasileira mais conhecida no planeta, mas, ao mesmo tempo, palco simbólico de um Estado que mata.

Vigário Geral (1993), 21 mortos; Candelária (1993), oito mortos; Jacarezinho (2021), 28 mortos. Mas não só no Rio de Janeiro. Teve também o Carandiru (São Paulo, 1992), 111 mortos. Eldorado do Carajás (Pará, 1996), 19 mortos.

Um relatório da Human Rights Watch já apontava que mais de 8 mil pessoas foram mortas pela polícia no Estado do Rio em uma década — e que a maioria era composta por jovens negros em favelas. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registra mais de 6 mil mortes por intervenção policial por ano, quase sempre de homens jovens, negros e pobres.