Lula visita, em Belém, o palco principal da COP30

Presidente visitou obras de infraestrutura na capital paraense. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Pelo segundo dia de sua visita a Belém (PA), o presidente Lula inspecionou, na sexta-feira, as obras para a realização da COP30, em novembro.

O ponto central foi a caminhada pelo Parque da Cidade, o local de 500 mil m² que sediará os eventos da Conferência, onde o presidente posou para fotos com os trabalhadores das obras.

No local de um antigo aeroporto, o Parque da Cidade é a maior intervenção urbana em Belém nos últimos cem anos. Ele abrigará as duas principais áreas da COP 30: a Zona Azul, restrita às delegações oficiais e negociações, e a Zona Verde, que terá acesso livre ao público.

Mais cedo, ele esteve em outros locais relacionados à COP-30, como os canais de drenagem e o complexo cultural e de lazer do porto da cidade.