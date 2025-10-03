Lula visita, em Belém, o palco principal da COP30

Pelo segundo dia de sua visita a Belém (PA), o presidente Lula inspecionou, na sexta-feira, as obras para a realização da COP30, em novembro.
O ponto central foi a caminhada pelo Parque da Cidade, o local de 500 mil m² que sediará os eventos da Conferência, onde o presidente posou para fotos com os trabalhadores das obras.
No local de um antigo aeroporto, o Parque da Cidade é a maior intervenção urbana em Belém nos últimos cem anos. Ele abrigará as duas principais áreas da COP 30: a Zona Azul, restrita às delegações oficiais e negociações, e a Zona Verde, que terá acesso livre ao público.
Mais cedo, ele esteve em outros locais relacionados à COP-30, como os canais de drenagem e o complexo cultural e de lazer do porto da cidade.
— Não há obra só para a COP, que vai durar 20 dias, no máximo. O importante é que estas obras vão ficar para o povo do Pará, de Belém. Quando estes canais estiverem bem tratados, bonitos, aqui também vai vir turista. Porque turista não vai visitar miséria —afirmou, ao lado do governador Helder Barbalho (MDB).