Lula vai a Belém vistoriar andamento das obras da COP30

Presidente cumprirá agenda entre quinta e sexta-feira. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente Lula cumprirá agenda em Belém (PA) para vistoriar as obras da COP30 entre quinta-feira (2) e sexta-feira (3).

Conforme o governo federal, na quinta-feira o presidente visitará as obras do Porto Futuro II, complexo cultural e de lazer em fase de conclusão. Ele vistoriará o Museu das Amazônias, espaço dedicado a valorizar a ciência e a tecnologia da Amazônia, que abrigará a exposição “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado.

Ainda no Porto Futuro II, o presidente Lula vistoriará as obras do Centro Gastronômico e do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia. O espaço vai conectar sustentabilidade, cooperação e inovação, gerando oportunidades de bionegócios para toda a região.

Na sexta-feira (3), o presidente visitará as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Em seguida, vistoriará o Parque da Cidade, local que sediará os eventos da COP30.