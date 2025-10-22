Janela do roubo do Museu do Louvre vira ponto de visitação de Paris, conta turista gaúcho na França

Espaço que foi usado para acessar foi "remendado" pela administração do museu. Alessandro Castro / Arquivo Pessoal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A janela que serviu de acesso para os ladrões entrarem no Museu do Louvre, durante o roubo de oito joias em um crime cinematográfico no último fim de semana, virou ponto turístico em Paris.

O gaúcho Alessandro Castro está na capital francesa e passou pelo local, tanto na terça-feira (21), quando o Museu ainda estava fechado, quanto nesta quarta-feira (22), dia em que o local já havia sido reaberto.

Castro contou à coluna que o local em frente à janela reuniu centenas de pessoas:

— O que deu para observar? As pessoas indo lá tirar foto, fazer vídeo dessa janela. Colocaram um remendo "à lá brasileira", para tapar o buraco, mas essa ala está fechada, porque ainda há o trabalho de perícia a ser feito, mas, hoje (quarta-feira, 22), o Louvre estava aberto e havia movimento de entrada, aparentemente um pouco menor do que o normal.

Turistas e moradores visitam o local para tirar fotos e fazer vídeos. Alessandro Castro / Arquivo Pessoal

Como ocorreu o crime

Em uma ação rápida e planejada no domingo, ladrões invadiram o museu e roubaram oito peças da Galeria de Apolo, espaço que abriga parte das joias da coroa francesa.

As joias têm um valor estimado de € 88 milhões, o equivalente a cerca de R$ 550,2 milhões.