Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Mudanças climáticas
Notícia

"Intervenção não representa redução de área verde", diz Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre sobre asfalto em praça da Zona Norte

Para obra, foram retiradas árvores de espaço

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS