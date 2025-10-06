"Intervenção não representa redução de área verde", diz Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre sobre asfalto em praça da Zona Norte

Prefeitura diz que a escolha pelo asfalto ocorreu em razão da durabilidade, resistência, baixa deformação e menor manutenção. Renan Mattos / Agencia RBS

Em resposta à coluna, que criticou a decisão da prefeitura de Porto Alegre de asfaltar uma praça, na Zona Norte, a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) enviou a seguinte nota:

"A Smamus esclarece que a intervenção em andamento na Praça José Dornelles Medina, na Vila Ipiranga, não representa redução de área verde nem descaracterização do espaço público. A obra integra um processo de requalificação urbana e ambiental voltado a melhorar as condições de drenagem, acessibilidade e uso comunitário.

A primeira etapa, executada pelo DMAE em fevereiro de 2025, ampliou a rede de drenagem pluvial com investimento de R$ 188,9 mil, mitigando alagamentos históricos no entorno. O pavimento asfáltico foi adotado por razões técnicas de durabilidade, resistência e acessibilidade, especialmente diante do tráfego intenso de veículos de feira. O sistema de drenagem foi desenhado para atender ao tipo de piso, e ajustes estão sendo finalizados com inclinações e grelhas para o escoamento adequado da água.

A etapa executada até o momento não representa o estágio final da urbanização. A área pavimentada não é estacionamento, e sim o espaço destinado à feira, para organizar a atividade, garantir acessibilidade e liberar os acessos residenciais.

A requalificação da praça segue o Plano de Ação Climática da cidade, que prioriza o plantio de árvores para combater ilhas de calor e aumentar a cobertura vegetal. O projeto reflete essa diretriz, prevendo paisagismo, arborização e melhorias estruturais, como playground, academia ao ar livre e novo mobiliário urbano.

O trabalho realizado é fruto do diálogo iniciado em 2016 entre comunidade, feirantes, vereadores e poder público, buscando compatibilizar o uso da Feira Mercadão do Produtor com o espaço público.