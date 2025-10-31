Hoje é o último dia para adesão ao programa de descontos em dívidas com a prefeitura de Porto Alegre

Até agora foram negociados R$ 119 milhões no RecuperaPOA. Duda Fortes / Agencia RBS

Atenção contribuintes que estão com atrasos em débitos na prefeitura de Porto Alegre: esta sexta-feira (31) é o último dia para aproveitarem condições especiais do RecuperaPOA, programa de recuperação de créditos do Executivo municipal.

Os interessados devem formalizar o pedido e pagar ao menos a primeira parcela nesta sexta-feira (31) para garantir os descontos oferecidos.

Os descontos são bem expressivos. Até agora foram negociados R$ 119 milhões, entre pagamentos à vista e parcelados. Desse total, R$ 36,9 milhões já ingressaram nos cofres municipais.

O IPTU concentra a maior parte dos valores negociados (R$ 74 milhões, sendo R$ 25,6 milhões pagos), seguido pelo ISS, com R$ 40,3 milhões em acordos e R$ 10,2 milhões quitados.

Como aderir

A adesão deve ser feita pelo site, onde é possível visualizar valores, emitir guias e formalizar o parcelamento.

Autos de infração do DMLU devem ser negociados diretamente pelo WhatsApp (51 99600-1595). O atendimento ocorre das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Os descontos em juros e multas são os mesmos para débitos do DMLU e da Fazenda.

Descontos previstos em juros e multas

90% para pagamento em cota única;

85% para parcelamentos em até 6 vezes;

80% para parcelamentos em até 12 vezes;

40% para parcelamentos acima de 12 vezes.

Quem pode participar e quais valores

