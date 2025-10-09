Há crise de confiança e um acordo frágil, mas, se, por agora, os reféns voltarem para casa e a comida entrar em Gaza, já temos motivos para comemorar

Durante o conflito, diversas manifestações em Tel Aviv pediram paz. GIL COHEN-MAGEN / AFP

Dois anos e um dia desde o horror protagonizado pelo grupo terrorista Hamas, que gerou uma resposta devastadora de Israel, a roda insana da violência no Oriente Médio, a se confirmarem os anúncios, pode, senão andar para trás, ao menos ser entancada por um tempo.

Até a noite desta quarta-feira (8), não havia detalhes do acordo entre Israel e o Hamas, anunciado por Donald Trump e confirmado por breves comunicados dois dois lados no Oriente Médio. Mas, a se confirmar os pontos principais da proposta apresentada pela Casa Branca na semana passada, haverá a devolução de 48 reféns israelenses que ainda estão em Gaza — 18 deles, mortos — em troca de 1.950 prisioneiros palestinos (250 condenados à prisão perpétua e 1,7 mil detidos desde o início da guerra).

Israel recuaria suas tropas a uma linha ainda não conhecida - não se sabe se ainda dentro de Gaza ou já fora do território.

Há vários pontos de interrogação sobre como isso vai ocorrer — e, sobretudo, vivemos um momento mais delicado de um cessar-fogo, o período em que há crises de confiança, fragilidades, em que qualquer frase mal colocada, no público ou no privado, pode fazer tudo desandar.

Essa seria apenas a primeira fase, onde calam-se os canhões em troca de um trégua. Não significa uma paz duradoura. Momentos assim já houve ao longo desses dois anos — mas nunca com tantos mediadores envolvidos — além dos EUA, o Catar, o Egito (que sedia as conversações, no balneário de Sharm el-Sheick) e a Turquia.

O primeiro deles foi entre 24 e 30 de novembro de 2023, quando um cessar-fogo de quatro dias permitiu a libertação do maior contingente de reféns israelenses — 50, no total.

Depois, em fevereiro de 2024, após uma operação militar que libertou dois reféns, houve uma nova negociação que permitiu a saída de seis reféns vivos e a entrega de quatro corpos. E janeiro deste ano, três mulheres foram libertadas no início de novo cessar-fogo que teve, como segunda fase, a entrega de mais quatro cativos. Uma terceira etapa permitiu a saída de mais três (ainda em janeiro) e duas rodadas em que novos trios foram soltos.

Em um episódio macabro, transformado em show pelo grupo terrorista, em fevereiro, o Hamas entregou os corpos de quatro sequestrados — e seis vivos.

Repito, esse é mais um cessar-fogo — já houve outros, e que foram quebrados, porque o ódio continuou falando mais alto. Mas há uma exaustão de todos os lados, o que, enfim, pode resultar em algo mais duradouro.