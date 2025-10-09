Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Cessar-fogo
Notícia

Há crise de confiança e um acordo frágil, mas, se, por agora, os reféns voltarem para casa e a comida entrar em Gaza, já temos motivos para comemorar

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Israel e Hamas concordaram com primeira fase do plano de paz

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS