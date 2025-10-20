Licença para buscar petróleo na Foz do Amazonas: quem precisa de inimigos se o próprio governo Lula boicota o maior evento ambiental do país?

Mapa da Petrobras mostra a localização dos blocos na Margem Equatorial do litoral brasileiro. Petrobras / Divulgação

Em 2023, a COP28 foi realizada nos Emirados Árabes Unidos, o sétimo maior exportador de petróleo do mundo e que teve como presidente o CEO da Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), Sultan Ahmed Al Jabe. No ano seguinte, foi a vez de Azerbaijão, país asiático que tem no petróleo e no gás os pilares da economia, sediar a COP29.

Agora, a COP30 será no país onde o governo que reivindica liderança global na área ambiental terá acabado de autorizar a perfuração de poço exploratório de petróleo na foz do Amazonas.

Como se vê, coerência entre discurso e prática não é algo muito levado em conta pelos anfitriões das conferências mundiais do clima. Mas as contradições entre o que diz lá fora e o que faz no âmbito doméstico não passam despercebidas. No caso brasileiro, é ainda pior, porque o governo Lula se arvora o título de campeão ambiental.

Quem precisa de inimigos se o próprio Planalto boicota o maior evento ambiental do país em mais de 30 anos?

A abertura de novos poços de petróleo não só contradiz o discurso oficial, colorido de verde, como compromete compromissos do país com a transição energética e compromete esforços de evitar que a temperatura média do planeta suba 1,5°C em relação ao período pré-industrial, meta do Acordo de Paris.

Leia Mais Cinco iniciativas sustentáveis do RS estarão presentes na COP30