Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Educação
Notícia

Fundação Marcopolo inaugura biblioteca em Caxias do Sul

Área total contará com quadra poliesportiva, ludoteca, sala multifuncional e de dança, desenho, artes, judô, música, discoteca, e laboratórios de química e biologia

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS