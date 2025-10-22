Fundação Marcopolo inaugura biblioteca em Caxias do Sul

A Fundação Marcopolo inaugura, no próximo sábado, a Biblioteca Parque Fundação Marcopolo, junto ao bairro de Lourdes, em Caxias do Sul, na Serra. O novo equipamento, que já vem sendo utilizado pela comunidade, tem 3,6 mil metros de área construída de um total de 7 mil metros.
Além da biblioteca, o espaço conta com quadra poliesportiva, ludoteca, sala multifuncional e de dança, desenho, artes, judô, música, discoteca, e laboratórios de química e biologia. Ali também funciona, desde o primeiro semestre, a Escola Marcopolo de Criatividade (EMC), projeto que há mais de três anos aposta na formação de jovens com repertórios e informações de arte, cultura, ciências e esporte.
Veja a programação do sábado (25)
Das 9h às 17h tem Feira de Artes e Ideias e o Ônibus-Exposição “O Futuro Que Queremos”.
Pela manhã, das 9h às 11h, acontece um Festival de Esportes da EMC; às 10h tem discotecagem com o DJ Hood, apresentação do CTG Marco da Tradição e breaking.
Às 11h tem o Protocolo de Inauguração, seguido de uma apresentação da Badulaque Orquestra Popular, formada por alunos da Escola de Criatividade.
À tarde, às 14h, tem três atividades da EMC: Festival de Esportes, Oficina de Desenhação com o professor Thiago Quadros e Oficina Criando e Contando com Gio e Doug, às 15h tem concerto da Banda Marcial Cristóvão de Mendonza e, às 16h, apresentação do espetáculo teatral “Aventuras do Fusca a Vela”, do grupo Ueba Produtos Notáveis.
