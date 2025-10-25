Fotógrafo gaúcho faz registro raro de acasalamento de baleia-franca

Registro em Punta del Este, Uruguai Marcelo Langon / Divulgação

O publicitário e fotógrafo gaúcho Marcelo Langon registrou um pequeno grupo de cópula da baleia-franca nas praias de Punta del Este, Uruguai. Foi durante o mês de setembro que o fotógrafo partiu em uma expedição para encontrar grupos de acasalamento desta espécie de baleia, na companhia do perito criminal ambiental e também fotógrafo Raul Sinedino.

A baleia-franca é um animal migratório que vem da Antártica todos os anos para se reproduzir no litoral da América do Sul.

Marcelo Langon / Divulgação

— As primeiras baleias começam a chegar no mês de junho e constumam frequentar nossas praias até novembro”, afirma Langon que possui grande experiência no assunto.

Elas abandonam a região polar onde se alimentam e nadam até aqui para se reproduzir. Algumas fêmeas já chegam grávidas para ter o seu filhote e outras, a procura de machos para acasalar — conta.

Marcelo Langon / Divulgação