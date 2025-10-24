Ferramenta de vendas online de hortifrúti, carnes e embalagens da Ceasa entra no ar na semana que vem; veja como vai funcionar

Projeto será lançado em evento da Agas, em Tramandaí. Ceasa / Divulgação

Apresentada na Expointer 2025, a plataforma de e-commerce da Ceasa/RS entrará no ar na semana que vem, durante a 61ª Convenção Regional de Supermercados — Litoral, evento da Agas, que ocorre em Tramandaí entre terça e quarta-feira. A ferramenta conectará restaurantes, mercados, escolas, hospitais e prefeituras a produtores e atacadistas da Ceasa.

— Estamos dando um salto na forma como O varejo se conecta com quem produz. O e‑commerce da Ceasa/RS vai simplificar o processo de compra, reduzir custos, organizar a demanda e aumentar a receita de atacadistas e produtores, com previsibilidade e transparência — afirma Carlos Siegle, presidente da Ceasa/RS.

À coluna, Carlos conta que a entidade lançou uma caixinha no Instagram para receber sugestões de nome. O que recebeu maior número de votos foi "Ceasa Conecta". A ideia, em um primeiro momento, é lançar o site (o link entrará no ar na terça às 18h). O próximo passo será um aplicativo.

O que terá na plataforma

— Cadastro verificado e perfis institucionais: escolas, hospitais, prefeituras e outras unidades públicas terão acesso autenticado para registrar suas necessidades, orçamentos e cronogramas de entrega.

— Os compradores terão acesso aos fornecedores nos dias e horários que melhor se encaixam na sua dinâmica comercial.

— Catálogo digital dinâmico: produtos com

— Sazonalidade, origem e padrões de qualidade, além de volumes mínimos e condições logísticas.

— Cotação e negociação online: propostas centralizadas, comunicação dentro da plataforma e seleção de fornecedores baseada em critérios objetivos (preço, qualidade, prazos e histórico de desempenho).

— Logística integrada**: opções de retirada no entreposto (cross‑docking) ou entrega programada, com janelas de recebimento e **roteirização otimizada.

— Rastreabilidade e conformidade: documentação sanitária, notas fiscais e evidências de qualidade em um só lugar, com trilhas de auditoria para apoiar o controle interno das instituições.

— Relatórios e indicadores: dashboards para planejamento de cardápios, controle de custos, avaliação de fornecedores e acompanhamento de desperdício.