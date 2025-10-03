Feira de Turismo de Gramado tem lançamento internacional no Uruguai

Lançamento ocorreu na quinta-feira (2) em evento em Punta del Este. Rossi & Zorzanello / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A 37ª edição do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (2) em um evento em Punta del Este, no Uruguai. Considerado um dos mais relevantes eventos de negócios turísticos das Américas, o Festuris ocorrerá entre 6 e 9 de novembro no Serra Park. Com o tema Reimaginando o Amanhã, a feira deve reunir expositores e compradores de mais de 50 países.

A programação de 2025 reunirá 1,5 mil profissionais, 120 palestrantes e cerca de 53 horas de conteúdo. Na última edição, em 2023, o Festuris movimentou R$ 72 milhões na economia local e gerou cerca de R$ 480 milhões em negócios durante a feira.

As inscrições gratuitas estão abertas para profissionais da área e o público em geral pelo site. Já os ingressos para o Meeting Festuris, que dão acesso ao palco principal e à feira geral, também podem ser adquiridos pelo site.