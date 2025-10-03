Feira de Turismo de Gramado tem lançamento internacional no Uruguai

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A 37ª edição do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (2) em um evento em Punta del Este, no Uruguai. Considerado um dos mais relevantes eventos de negócios turísticos das Américas, o Festuris ocorrerá entre 6 e 9 de novembro no Serra Park. Com o tema Reimaginando o Amanhã, a feira deve reunir expositores e compradores de mais de 50 países.
A programação de 2025 reunirá 1,5 mil profissionais, 120 palestrantes e cerca de 53 horas de conteúdo. Na última edição, em 2023, o Festuris movimentou R$ 72 milhões na economia local e gerou cerca de R$ 480 milhões em negócios durante a feira.
As inscrições gratuitas estão abertas para profissionais da área e o público em geral pelo site. Já os ingressos para o Meeting Festuris, que dão acesso ao palco principal e à feira geral, também podem ser adquiridos pelo site.
Entre as autoridades presentes no lançamento internacional estavam os CEOs da Rossi & Zorzanello e idealizadores do Festuris, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello; o vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi; a vice-ministra de Turismo do Uruguai, Ana Caram; o diretor de Turismo de Maldonado, do Uruguai, Edgar Silveira; o diretor-geral de Turismo do Rio Grande do Sul, Rodrigo Schnitzer; o diretor-geral do Enjoy Punta del Este, Diego Berná; e o diretor de Relações Institucionais e Vendas do Enjoy Punta del Este, Javier Azcurra.