Fabrício Carpinejar fará palestra em conferência internacional em Angola

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O escritor e colunista gaúcho Fabrício Carpinejar será uma das atrações da MOVE.25, tradicional conferência internacional de liderança que acontece em Luanda, Angola. No sábado (11), ele apresentará a palestra “Transformação pelo afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado” para um público estimado de três mil pessoas.
Na volta para Porto Alegre, Carpinejar integrará o júri da segunda edição do The Best Speaker Brasil, único reality show de palestras do mundo. Na competição, centenas de candidatos disputam um prêmio de R$ 1 milhão em dinheiro, consultorias e oportunidades de projeção no mercado. A grande final, com dez finalistas, ocorrerá no dia 29 de novembro, na Catedral Metropolitana de Porto Alegre.